Venezuela. Maduro diz que Chile e Colômbia estão envolvidos nos "ataques cibernéticos"

Num discurso dirigido à multidão que no sábado saiu à rua em Caracas para mais uma manifestação de apoio ao Governo, o Presidente venezuelano garantiu que a investigação em curso já permitiu apurar que foram introduzidos "vírus" no sistema elétrico do país, que acabaram por provocar o apagão em várias cidades.



Nicolas Maduro pede paciência aos venezuelanos.