Venezuela. Maduro mostra provas de alegado atentado e acusa deputados

Nicolás Maduro apresentou o que considera serem as provas da tentativa de assassinato, durante mais um longo discurso na televisão, na noite de terça-feira.





O chefe de Estado venezuelano acusa “11 pessoas (…) que receberiam 50 milhões de dólares e teriam estadia garantida nos Estados Unidos” de envolvimento no ataque com drones, em Caracas, durante uma cerimónia militar.





O principal visado é Julio Borges, uma das mais conhecidas figuras da oposição na Venezuela, antigo presidente do Parlamento e atualmente no exílio. De acordo com Maduro, Juan Requesens, também deputado do Partido Justiça, estará também envolvido e já foi detido.







Nicolas Maduro diz ainda que “é clara e há provas suficientes da participação do Governo da Colômbia, do cessante (Presidente) Juan Manuel Santos”.



















Nicolás Maduro congratulou-se ainda pelo "tempo recorde" em que os alegados autores foram detidos.





Para sustentar as acusações de tentativa de homicídio, o chefe de Estado apresentou declarações de um dos seis detidos na sequência do incidente.







Divulgou ainda quatro vídeos sobre o trajeto dos dois “drones”, falou sobre as estratégias dos alegados autores do atentado, bem como registos áudio de conversas entre eles.



“Farsa”

O governo de Bogotá e os deputados oposição venezuelana não perderam tempo para rejeitar as acusações.





.@NicolasMaduro me has acusado de la guerra económica, de la crisis del efectivo, de la hiperinflación, de la escasez generalizada, de trata de blancas ¿Y ahora de la farsa del atentado? No engañas a nadie. El único culpable de la tragedia del país eres tú. — Julio Borges (@JulioBorges) 8 de agosto de 2018 “Nem o país nem o mundo acreditam na farsa do atentado”, escreveu Julio Borges no Twitter, numa mensagem destinada a Nicolás Maduro. “Todos nós sabemos que é uma montagem para nos perseguir e condenar, a nós que nos opomos à tua ditadura”, acrescentou.

Deputado detido

Juan Guillermo Requesens “Lo que hoy vivimos fue una tragedia, hoy mis hijos fueron secuestrados por parte del SEBIN violando la ley de proceso, sin ninguna orden; llegaron a la residencia oficial y se los llevaron a la fuerza”.- @PjDiputados pic.twitter.com/dldXuG92f6 — PJ Diputados (@pjdiputados) 8 de agosto de 2018

Assembleia Constituinte debate imunidade parlamentar

Outros presumíveis autores da tentativa de assassinato são Rayder Russo “Pico”, a viver na Colômbia, e Osman Delgado, financeiro residente nos Estados Unidos. O presidente venezuelano disse ainda que 11 dos envolvidos estão na Florida.Segundo o governante, os autores do atentado receberam treino na Colômbia, em Chiácota, no departamento Norte de Santander, e inicialmente previam levar a cabo o atentado durante as comemorações de 24 de junho [aniversário da Batalha de Carabobo] e de 05 de julho [aniversário da declaração de Independência].De acordo com as autoridades venezuelanas houve uma tentativa de assassinato com dois “drones” carregados de explosivos contra o presidente da Venezuela. Sete militares ficaram feridos.O partido Primeiro Justiça revelou que o deputado Juan Requesens, um dos mais críticos opositores do governo de Maduro, foi detido pelos serviços secretos da Bolívia, apesar de ter imunidade parlamentar.A irmã, Rafaela Requesens, presidente da Federação de Centros Universitários da Universidade Central da Venezuela, também foi levada. De acordo com a família, foi mais tarde libertada.“O deputado Juan Requesens e a sua irmã Rafaela foram capturados e detidos por 14 homens do Sebin”, denunciava o partido na conta de Twitter.O número dois do regime, Diosdado Cabello, já fez saber que está em debate, esta quarta-feira, “a supressão da imunidade parlamentar dos que estão implicados” no antetado.A assembleia é composta unicamente por partidários de Maduro e tem poderes quase ilimitados.