Venezuela. Mais de 107 mil apagões registados desde janeiro

Os dados foram avançados aos jornalistas pela presidente do CAA, Aixa López, precisando que entre 1 de janeiro e 17 de novembro as falhas elétricas "são mais do dobro" do que os 48.211 apagões registados ao longo de 2019.", disse.Aixa López denunciou que "" ao sistema elétrico venezuelano, seguindo uma planificação que era aplicada no passado, ""."Isso não se está a fazer com o rigor que se deve fazer. São problemas de manutenção", disse, precisando que o número das avarias pode ser maior, mas que o CAA apenas documenta os apagões que foram denunciados pelos consumidores.Por outro lado, explicou que estados como Carabobo, Lara, Portuguesa, Barinas e vários setores de Caracas registaram falhas "fora do normal".Segundo Aixa López, as falhas têm causado transtornos aos venezuelanos, que, devido à quarentena preventiva da covid-19 têm utilizado mais eletrodomésticos como televisores e computadores.", disse.A presidente do CAA precisou que os televisores foram os aparelhos elétricos que mais avariaram, seguindo-se os computadores. No terceiro lugar estão os frigoríficos, e na quarta posição os aparelhos de ar condicionado e os micro-ondas.

Por outro lado, lamentou que os venezuelanos não tenham onde denunciar os danos causados pelas falhas elétricas.