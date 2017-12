Venezuela: Mais de 9,1 milhões votaram nas municipais

Lusa11 Dez, 2017, 07:25 | Mundo

O Presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, anunciou que o `chavismo` [regime do antigo Presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013], conquistou mais de 300 das 335 câmaras municipais do país, incluindo Maracaibo, Barquisimeto, Valência, Maturín, Barcelona, Puerto La Cruz e Cidade Bolívar.

"Foi um recorde (de participação) numa eleição municipal, mesmo com os apelos para se absterem", declarou o Presidente, na televisão estatal. Estas eleições foram "uma grande vitória", sublinhou.

De acordo com os resultados já contabilizados, 9.139.564 pessoas (47,32% dos eleitores) votaram nas autárquicas, afirmou a responsável do CNE, Sandra Oblitas.

Em Caracas, a candidata do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), Erika Farias, foi eleita para presidir o município Libertador, o maior do Distrito Capital.

Do mesmo partido, José Vicente Rangel Ávalos vai presidir ao populoso bairro de Petare, considerado um bastião do `chavismo`.

Ainda no Distrito Capital, as câmaras municipais de El Hatillo, Chacao e Baruta vão ser conduzidas por opositores do regime.

No estado de Zulia (noroeste), onde o governador Juan Pablo Guanipa foi recentemente destituído pela Assembleia Constituinte, por não reconhecer esse organismo, a Câmara Municipal de Maracaibo será liderada por Omar Pietro, do PSUV. Nesta eleição, Pietro derrotou o líder opositor Manuel Rosales, fundador do partido Um Novo Tempo.

Em Táchira (noroeste), o opositor Gustavo Delgado foi eleito em San Cristóbal.

De acordo com a imprensa venezuelana, as eleições decorreram com tranquilidade, apesar da existência de toldos vermelhos do PSUV junto de centros de votação e de ter sido pedido a alguns eleitores o "cartão da pátria" [do PSUV], dados de identificação e contactos telefónicos.

