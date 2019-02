13h50 - General venezuelano reconhece Guaidó como presidente





O General Francisco Yanez, da Força Aérea, divulgou um vídeo no Twitter, dando apoio ao autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. No vídeo, faz um apelo a que outros militares desertem. É o primeiro General no ativo a apoiar Guaidó.







"Maior marcha da história da Venezuela"



"No sábado, devemos todos sair para as ruas, na Venezuela e ao redor do mundo, com um objetivo claro: acompanhar o ultimato feito pelos membros da União Europeia”, afirmou quinta-feira Juan Guaidó, referindo-se ao prazo dado para a convocação de eleições antecipadas.

A manifestação está marcada para as 10h00 locais (14h00 em Lisboa).“Esta será a maior marcha da história da Venezuela e do nosso continente", disse Guaido, reiterando que considera o segundo mandato do Presidente Nicolas Maduro, iniciado em 10 de janeiro, ilegítimo, por resultar de “eleições fraudulentas”.O contexto é particularmente tenso, já que à mesma hora, os apoiantes de Maduro deverão também manifestar-se, num outro local de Caracas.A manifestação pedida por Guaidó deverá decorrer simbolicamente à porta da representação da União Europeia na Venezuela, como uma mensagem à Europa de agradecimento “a todos os países que, brevemente, nos vão reconhecer”, declarou o autoproclamado presidente.O ultimato da União Europeia para a convocação de eleições presidenciais termina no domingo. Caso Maduro não ceda, deverá haver uma declaração de reconhecimento de Guaidó como legítimo presidente interino na segunda-feira por vários países, incluindo Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda.Apoiado pela Rússia, China, Coreia do Norte, Turquia e Cuba, Nicolás Maduro rejeita o ultimato europeu e acusa os EUA de orquestrarem um golpe de Estado.De acordo com a ONU, pelo menos 40 pessoas já morreram nos protestos e mais de 850 já foram presas, desde o início da mobilização, a 21 de janeiro. Em 2014 e 2017, duas vagas de protestos fizeram cerca de duas centenas de mortos. Depois de 2015, mais de dois milhões de venezuelanos abandonaram o país.A crise política na Venezuela soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.