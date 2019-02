Venezuela. Milhares em manifestações de apoio a Guaidó e a Maduro

Cristina Sambado - RTP02 Fev, 2019, 21:40 / atualizado em 02 Fev, 2019, 22:30 | Mundo

Milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Caracas em ações de apoio a Juan Guaidó e a Nicolás Maduro. Uma das manifestações foi convocada pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, a outra pelo Presidente. Assinalaram-se este sábado os 20 anos da Revolução Bolivariana.





Juan Guiadó apelou aos militares para perderem o medo, garante ajuda humanitária aos mais necessitados e pede aos apoiantes para resistirem na rua, até à vitória. O autoproclamado presidente da Venezuela avisa que este será um processo longo e difícil.

“Soldados, está na hora. Chegou o momento de pronunciarem-se pela contrição, pela ajuda humanitária e pela mudança na tua família, do teu país e pela honra das Forças Armadas da Venezuela”, afirmou Juan Guaidó aos seus apoiantes.











As estações de televisão venezuelanas, inclusive as privadas, omitiram qualquer referência à manifestação da oposição e o discurso de Juan Guaidó. Enquanto o canal estatal Venezuelano de Televisão transmitia a marcha em apoio ao Governo, os outros canais locais, tinham uma programação com variedades.

Maduro promete legislativas antecipadas

Se não forem antecipadas, as eleições legislativas estão previstas somente para finais de 2020. A oposição detém atualmente a maioria no parlamento.

Maduro recordou que “por decisão soberana e constitucional, sou o Presidente da Republica Bolivariana da Venezuela. Presidente soberano, Presidente no exercício, Presidente-trabalhador, Presidente do povo e Presidente ‘chavista’”.







"Eu é que sou o Presidente de toda a Venezuela", acentuou.





Dirigindo-se aos militares, questionou-os se vão permitir a entrega de ajuda humanitária no país e defender a Constituição venezuelana."Soldado da pátria, o teu papel é a reconstrução da Venezuela e defender os venezuelanos. Não dizemos apenas que respeitem a Constituição, estamos exigindo que não disparem contra os cidadãos", afirmou.Apelando aos manifestantes que "prossigam a mobilização nas ruas", Juan Guaidó anunciou a realização de duas manifestações, uma a 12 de fevereiro, no Dia da Juventude na Venezuela, e a segunda, ligada à chegada de ajuda humanitária, em data a marcar.“Amanhã iremos anunciar o dia em que iremos receber ajuda humanitária em toda a Venezuela. Para cuidar, numa primeira fase dos mais vulneráveis. E exigir a essas Forças Armadas que permitam a abertura do corredor humanitário”, revelou.Durante a sua intervenção Juan Guaidó anunciou a criação de três centros de acolhimento para ajuda humanitária, um na Colômbia, outro no Brasil e o terceiro numa ilha das Caraíbas.Guaidó explicou a importância de congelar os bens venezuelanos, para que estes sejam convertidos em ajuda humanitária. Reforçando a ideia de "proteger o dinheiro do povo" para que seja investido "em ajuda humanitária, em medicamentos, para conter a emergência de saúde, para reativar o nosso tecido produtivo". "Por isso não, não vão continuar a pôr as mãos no dinheiro da Venezuela”, disse.Guaidó, que falava perante milhares de apoiantes concentrados em Las Mercedes, leste de Caracas, apelou à continuação da luta contra o regime de Nicolás Maduro.O autoproclamado presidente interino da Venezuela descartou hoje que o país está em risco de uma guerra civil no país e insistiu que rapidamente haverá um governo de transição no país."Na Venezuela não há risco de uma guerra civil, como têm querido fazer ver, porque 90 por cento da população quer a mudança", acrescentou.Juan Guaidó agradeceu o apoio da União Europeia (UE), em apoio ao ultimato europeu de que sejam convocadas eleições livres e transparentes no país."Pensaram que com a intimidação nos iriam deter. Não temos medo de uma guerra civil. Ninguém na Venezuela está na disposição de imolar-se por um ditador", disse.O líder opositor denunciou que "o que existe na Venezuela é o sequestro de jovens menores de idade".“Aqui, hoje, está a resposta à intimidação de um povo que já não tem medo e mudou a incerteza pela certeza", acrescentou.Segundo Juan Guaidó, os venezuelanos iniciaram "o mês que é determinante para a nossa (dos venezuelanos) liberdade e também para os nossos presos políticos. Voltamos a sorrir de novo com o sonho de uma Venezuela livre e isso está cada vez mais perto"."Miraflores (palácio de Governo) está cada vez mais só, mas logo chegaremos aí, a um governo de transição e a eleições livres", frisou.Antes de terminar Guaidó pediu aos venezuelanos para levantarem a mão direita e jurarem que continuarão a lutar pela liberdade do país.“Nós, venezuelanos, comprometidos com a Venezuela, com a justiça social, juramos manter-nos nas ruas até conseguir o fim da usurpação, o governo de transição e eleições livres", disse.Poucos minutos depois de Juan Guaidó terminar o seu discurso em Las Mercedes, noutro ponto de Caracas, na Avenida Simón Bolivar, Nicolás Maduro falava a milhares de pessoas, e prometeu convocar eleições parlamentares antecipadas. "Se vocês querem, nós queremos".Maduro disse apoiar uma eventual proposta da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime) de convocar eleições antecipadas.“A AC tem a sua agenda de avaliação para convocar uma antecipação das eleições parlamentares ainda este ano. Estou de acordo em relegitimar o poder legislativo do país e que seja o povo a decidir", disse.Para o Presidente venezuelano, na Avenida Simón Bolívar, estavam os “invisíveis da Venezuela”, aqueles que, diz, “são um povo que luta há 20 anos mas que a televisão mundial diz que não existe”.Recordando o aniversário da Revolução Bolivariana, Maduro garante que a Venezuela foi “o epicentro da primeira revolução socialista” do século XXI e que, por isso, “não houve nem vai haver ditadura” – o que há é “democracia verdadeira”.O Presidente da Venezuela jurou "derrotar o golpe de Estado" que disse estar em curso contra o seu Governo, e que acusou de ser dirigido pelos Estados Unidos, com o apoio do Brasil e da Colômbia."Juro (...) nos 20 anos da revolução bolivariana defender a nossa amada pátria, manter a união cívico militar e derrotar o golpe de Estado em marcha", acrescentou.O líder venezuelano jurou ainda "por todos os libertadores e perante Deus todo-poderoso, que não dará descanso aos braços nem repouso à sua alma até conseguir uma pátria livre e soberana".Por outro lado, vincou que "a revolução bolivariana é o maior acontecimento democratizador da vida na Venezuela" e que em tempos de revolução "não tem havido nem haverá ditadura no país"."Peço à direita que reflita. São 20 anos conspirando, de golpe em golpe, de derrota em derrota (...) Reflitam e se ainda têm um pouco de consciência, que deem um passo em frente e abandonem o caminho do intervencionismo ianque. Deixem de apelar à guerra e deixem de apoiar um golpe de Estado que já fracassou", frisou.Nicolás Maduro pediu aos norte-americanos que condenem a política intervencionista dos EUA e agradeceu as distintas mobilizações que tiveram em vários países do mundo, em solidariedade com o seu Governo e condenado o intervencionismo de Donald Trump."Levanta-se uma onda de consciência mundial perante as ameaças diárias dos extremistas da Casa Branca", salientou.Durante o discurso Nicolás Maduro disse apoiar a proposta de diálogo, com a oposição, feita pelos Governos do "México, Uruguai e [países da Comunidade Carinha] Caricom"."No dia que queiram, como queiram, quando queiram, estou disposto a falar", vincou.Segundo Nicolás Maduro, na Venezuela "há um só Presidente".