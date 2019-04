Partilhar o artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras Imprimir o artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras Enviar por email o artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras Aumentar a fonte do artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras Diminuir a fonte do artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras Ouvir o artigo Venezuela. Novo apagão deixa 23 dos 24 estados do país às escuras

Tópicos:

Arágua Barinas Guárico Vargas, El Universal, Elétrica, Esparta Apure Delta Amacuro Cojedes Yaracuy Zulia Bolívar Anzoátegui,