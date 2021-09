Venezuela. Oposição anuncia que participará nas eleições de 21 de novembro

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido Ação Democrática (AD), Henry Ramos Allup, precisando que a oposição vai usar "o cartão" da antiga aliança Mesa de Unidade Democrática (MUD) e que 3.802 opositores vão candidatar-se.



"Tomámos esta decisão, por maioria, após um extenso e difícil processo de deliberação interna (...) Estamos comovidos com a situação difícil que o nosso país atravessa, com o sentido de urgência em encontrar soluções permanentes aos nossos padecimentos e com o propósito de reforçar a unidade", refere um comunicado da plataforma partidária.



No documento, que foi lido durante a conferência de imprensa, em Caracas, a oposição diz que as "eleições não serão justas nem convencionais" e que "a ditadura impôs sérios obstáculos que comprometem o desejo de mudança" dos venezuelanos.



"Será um terreno útil de luta para fortalecer a cidadania e promover a verdadeira solução para a grave crise no nosso país: eleições presidenciais e legislativas livres. Organizar-nos-emos, mobilizar-nos-emos e fortalecer-nos-emos em unidade ao serviço da reinstitucionalização democrática da Venezuela", afirma o comunicado.



Segundo a oposição, esta "decisão complementa os esforços em curso no México (negociações entre o governo e a oposição), que apontam a uma solução pacífica e negociada".



Durante a conferência de imprensa, a oposição insistiu que "votar é um direito e não votar também" e pediu respeito para quem decida, de maneira particular, não participar nas próximas eleições.



Em 28 de agosto, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela estendeu até 1 de setembro o período para a apresentação de candidaturas para as eleições estaduais e municipais, previstas para 21 de novembro.