Venezuela: Oposição convoca novos protestos para o 1.º de Maio

Lusa 30 Abr, 2017, 07:38 | Mundo

"Queremos reforçar esta mensagem e convocar todas as pessoas da Venezuela nos 24 estados do país (...) contra a ditadura", afirmou o vice-presidente da Assembleia Nacional (parlamento), o opositor Freddy Guevara, em conferência de imprensa.

"Vamos marchar até às sedes do Supremo Tribunal e do Conselho Nacional Eleitoral [CNE], com calma mas com firmeza", sublinhou, apontando que os dois órgãos foram "absorvidos" por parte do Governo venezuelano.

O deputado explicou que, na capital, Caracas, realizar-se-ão "duas concentrações em simultâneo": uma vai partir do oeste até ao CNE e a outra do leste até à sede do Supremo Tribunal.

Ambas as instituições localizam-se no centro da cidade.

Freddy Guevara, que afirmou esperar que o 1.º de Maio, se afirme como "o testemunho de uma população que recusou render-se e vai em frente", reiterou ainda que a oposição vai continuar a "convocar todo o povo da Venezuela até que haja liberdade".

A oposição venezuelana tem convocado uma série de protestos desde dia 01 para pedir a destituição de sete magistrados do Supremo Tribunal devido à sua decisão - que qualificou como "golpe de Estado" - de assumir as funções do parlamento, dominado pela oposição, a qual foi revertida pouco tempo depois.

A oposição também exige a realização de eleições antecipadas, antes do fim do mandato do Presidente Nicolás Maduro, em dezembro de 2018, além da libertação de presos políticos e do fim da repressão.

Algumas manifestações resvalaram em violentos confrontos e resultaram em 29 mortes, cerca de 500 feridos e em mais de mil detidos.

DM // DM