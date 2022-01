Venezuela. Opositor Sérgio Garrido eleito governador de Barinas

Sérgio Garrido, da aliança Mesa de Unidade Democrática, obteve 172.497 votos, correspondentes a 55,36% dos eleitores, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral.



O candidato Jorge Arreaza, do Pólo Patriótico (Partido Socialista Unido da Venezuela e outras organizações) obteve 128.583 votos, correspondentes a 41,27% dos eleitores.



Na terceira posição, com 5.596 votos (1,77%) ficou Cláudio Fermim, de Aliança Democrática, tendo ainda sido registados 4.987 (1,67%) votos a favor de outros candidatos.



O candidato vencedor Sérgio Garrido atribuiu a vitória "ao povo de Barinas, à força democrática e à oposição" local.



"Povo de Barinas, aceito o desafio democraticamente e conseguimos ser um estado ícone de toda a Venezuela (...), hoje demonstramos que em unidade e com a vossa força conseguimos vencer os obstáculos. Apesar de tudo o que tivemos que enfrentar o povo conseguiu `superar`. O triunfo é de toda a Barinas", disse durante uma conferência de imprensa.



As eleições regionais e municipais venezuelanas tiveram lugar em 21 de novembro de 2021.



No entanto, em Barinas, região, onde nasceu o ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez, as eleições foram anuladas pelo Conselho Nacional Eleitoral, por ordem do Supremo Tribunal de Justiça que constatou que o candidato da oposição Freddy Superlano concorreu apesar de ter sido desqualificado.