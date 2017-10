Venezuela: Partido de Maduro ganha 17 dos 23 governadores de estados nas regionais

Lusa16 Out, 2017, 07:14 / atualizado em 16 Out, 2017, 07:33 | Mundo

Os dados foram divulgados pela presidente do CNE, Tibisay Lucena, que precisou terem sido contados 95,8% dos votos, faltando apurar os resultados do estado de Bolívar. A taxa de participação foi de 61,14%, acrescentou.



Segundo o CNE, o PSUV obteve maioria nos estados de Amazonas, Apure, Arágua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monágas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy, Delta Amacuro e Vargas.



Os estados de Anzoátegui, Nueva Esparta, Táchira, Mérida e Zúlia vão ser governados pela oposição ao regime de Nicolás Maduro.



A oposição perdeu o cargo de governador em estados importantes e considerados "ícones" opositores, incluindo, Miranda e Lara.



Ainda não foram apurados os resultados do estado venezuelano de Bolívar.

"Vitória nítida"

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, celebrou hoje o resultado das eleições regionais de domingo, vincando que foi uma "vitória nítida" para o "chavismo" que conquistou 75% dos cargos de governador do país.



"Temos 17 governações, uma vitória nítida. O chavismo arrasou, a oposição tem cinco. Reconhecemos os resultados", disse.



Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, acompanhado por vários candidatos do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).



"Estendo a minha mão a cinco governadores da oposição, para trabalhar pelas suas regiões", frisou, fazendo alusão a que cinco dos 23 Estados da Venezuela vão ser governados por opositores.



"O meu chamado é à paz, porque acredito que é o único caminho para recuperar a prosperidade económica e a estabilidade social", declarou o Presidente venezuelano.



Maduro sublinhou que a Justiça "será aplicada aos governadores que "cruzem a linha".



Por outro lado, o Presidente felicitou os venezuelanos pelo "recorde de participação", vincando que votaram dez milhões de eleitores, para "dizer ao mundo que na Venezuela há paz", que "o caminho não é queimar [provocar incêndios], nem "a violência".



"Esta vitória é uma proeza que tem dito não ao intervencionismo", frisou.