Venezuela. Portugal pré-ativou mecanismos de apoio à comunidade portuguesa

Foto: Reuters

Recomendando que "tomem as devidas medidas de segurança indispensáveis nesta altura", Santos Silva adiantou que "os diferentes departamentos do Governo encarregados de providenciar apoio, se necessário, já estão a trabalhar nesse sentido".



Para tal, adiantou, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que estava em Londres a caminho do Canadá, adiou a viagem "e está a deslocar-se para Lisboa".

De acordo com o ministro, um dos apoios previstos é ajudar no regresso de portugueses e lusodescendentes que assim o peçam ao Governo.



No entanto, admitiu Santos Silva, o Governo ainda não recebeu nenhum pedido de ajuda.



"Ainda não chegaram pedidos de ajuda por parte de portugueses, mas ainda está a nascer o dia na Venezuela. Há rumores e notícias que não é possível ainda confirmar", lembrou.



Na Venezuela, a segurança é também a medida a que o Governo está a dar prioridade, tendo o embaixador português determinado ao pessoal da embaixada e dos consulados que se mantenha em casa, acrescentou Santos Silva.



Por outro lado, acrescentou, Portugal está também a contactar com os países parceiros "para ver como se desenvolvem os acontecimentos na Venezuela".



"O que tem sido sempre orientação da União Europeia e de Portugal é exortar todas as partes a encontrar uma solução pacífica, que possa desbloquear a situação de crise que hoje se vive na Venezuela", reiterou.



O ministro escusou-se a falar num golpe de Estado na Venezuela, referindo que existe "um movimento militar", mas que ainda não é possível compreender "a sua verdadeira dimensão".