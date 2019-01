Partilhar o artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica" Imprimir o artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica" Enviar por email o artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica" Aumentar a fonte do artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica" Diminuir a fonte do artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica" Ouvir o artigo Venezuela. Presidente do Panamá diz que tem de haver uma "saída pacífica"

Tópicos:

Jornadas Mundiais,