Venezuela. Quatro soldados desertaram para Colômbia

15h15: Paulo Rangel impressionado







Em declarações à RTP, o eurodeputado Paulo Rangel declarou-se impressionado com “fluxo constante de pessoas” que cruzam a fronteira para a Colômbia. O deputado do Partido Popular Europeu considerou “indigna” a forma como as pessoas vivem na Venezuela e considera que “não há nenhuma razão” para que maduro insista no fecho das fronteiras, evitando a chegada de ajuda humanitária.





15h10 – Quatro militares desertaram



Três militares atravessaram a Ponte Internacional Simón Bolívar em dois tanques e entregaram-se aos militares da Colômbia.

Um quarto militar atravessou a Ponte Santander que liga Ureña (VNZ) a El Escobal (COL).