Venezuela quer medidas urgentes de prevenção contra o monkeypox

"Embora o surto seja moderado na Venezuela, onde apenas um caso foi confirmado, agora é altura de atuar com energia para prevenir a propagação do vírus, uma vez que um objetivo da saúde pública é prevenir epidemias antes que fiquem fora de controlo", explicou a AMV em comunicado.

O documento, divulgado em Caracas, apontou que "a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou o surto de varíola dos macacos como uma Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional, colocando-o na mesma categoria urgente que a pandemia da covid-19 e a erradicação da poliomielite".

"Tal decisão deverá levar todos os países a reconhecer a gravidade da situação e a implementar as medidas apropriadas de forma coordenada", sublinha-se.

Segundo a AMV, embora o monkeypox "tenha sido endémico durante vários anos, em alguns países da África Ocidental e Central, desde maio (último) o vírus propagou-se a 75 países, atingindo até agora cerca de 16.000 casos, com cinco mortes".

No comunicado alerta-se para o facto de o vírus pode transmitir-se "por contacto íntimo direto com fluidos corporais e lesões cutâneas, por gotículas respiratórias de pessoas infetadas, e por contacto indireto com superfícies e materiais como vestuário, toalhas, roupa de cama, talheres e loiça de pessoas infetadas".

A AMV recomendou ao governo venezuelano "declarar um alerta sanitário para mobilizar recursos e tomar as medidas necessárias, em colaboração com a sociedade civil e no estrito respeito dos Direitos Humanos" e "reforçar a capacidade de diagnóstico molecular e monitorização genética do vírus".

"Desenvolver programas de vigilância epidemiológica ativa, incluindo em clínicas de Infeções de Transmissão Sexual (IST)" e avançar com "as medidas apropriadas para garantir o acesso futuro aos antivirais e vacinas contra o monkeypox", são outras recomendações.

No comunicado afirma-se que a AMV continuará "monitorizando a situação e fazendo as recomendações pertinentes".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, sábado o surto de monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional, o nível mais alto de alerta, quando estão notificados mais de 16 mil casos em 75 países.