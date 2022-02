Venezuela reduz período para vacinação de reforço de 6 para 4 meses

"Parece-me pertinente que, a partir desta semana, assumamos a vacinação de reforço quatro meses após o calendário completo de vacinação. A Venezuela começará a aplicar a vacina de reforço a cada quatro meses para garantir a saúde do povo venezuelano", disse.



Nicolás Maduro falava no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, durante uma jornada de balanço do sistema de saúde público da Venezuela, transmitida pela televisão estatal e durante a qual destacou o trabalho realizado no país para vacinar a população contra a covid-19.



"Aos venezuelanos, homens e mulheres, que tiverem recebido a segunda dose de vacinação há quatro meses, (peço) que vão, que acudam aos centros de vacinação para obter o reforço", sublinhou o governante.



O presidente explicou que a Venezuela atingiu "102% da meta de vacinação de maiores de 18 anos" e que está avançando na vacinação de crianças a partir dos dois anos.



Nicolás Maduro precisou que a Venezuela já vacinou 56% das crianças e adolescentes entre os dois e 17 anos e que o país conta com as vacinas necessárias para aplicar em 2022, congratulando-se com a diminuição de contágios nos últimos dias.



"Passámos de 41 casos por cada 100.000 habitantes para 18 casos por cada 100.000 habitantes hoje, com tendência a baixar", disse.



Durante a sua alocução Nicolás Maduro agradeceu à China, Rússia e Cuba pelo apoio dado à vacinação da população da Venezuela, apesar das sanções e bloqueio internacional impostos pelos Estados Unidos.