Venezuela. Retirada imunidade parlamentar a Juan Guaidó

A Assembleia, dominada pelo Regime, aprovou a decisão a pedido do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano.



O Tribunal Superior pode assim avançar com um processo penal contra Juan Guaidó, líder da oposição, no Parlamento.

.

O Autoproclamado Presidente Interino é acusado de ter desrespeitado a proibição de sair do país quando se deslocou a vários países da América do Sul.



Numa reação a esta decisão, Juan Guaidó reconhece que corre o risco de ser detido.