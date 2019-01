Venezuela. Santos Silva apela à realização de eleições livres

Mário Aleixo - RTP24 Jan, 2019, 07:20 / atualizado em 24 Jan, 2019, 07:56 | Mundo

O chefe da diplomacia portuguesa refere que do ponto de vista de Portugal a preocupação é com a segurança da comunidade portuguesa na Venezuela.



Augusto Santos Silva diz ainda que não tem notícia de portugueses em perigo, embora reforce que a situação é de preocupação.



É mais uma reação ao anúncio desta quarta-feira por parte do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Juan Guaidó desafiou a autoridade de Nicolás Maduro e autoproclamou-se presidente interino da Venezuela.



Vários países mostraram apoio a Guaidó, mas também há nações, como refere o jornalista Mário Galego, do lado de Maduro.





Juan Guaidó, de 35 anos, assumiu há poucas semanas a presidência da assembleia nacional venezuelana.Esta quarta-feira autoproclamou-se presidente interino do país. Juramento feito perante milhares de pessoas durante uma manifestação em Caracas.Poucas horas depois do juramento de Juan Guaidó, Nicolás Maduro reagiu com o corte de relações com os Estados Unidos e deu um prazo para os diplomatas norte americanos deixarem o país.Os Estados Unidos recusam acatar a ordem de Nicolás Maduro.Em comunicado, o secretário de Estado da defesa diz que os Estados Unidos vão manter as relações com a Venezuela de mãos dadas com o governo interino de Guaidó.Mike Pompeo vai mais longe ao dizer que Nicolás Maduro não tem autoridade para declarar como "persona non grata" os diplomatas norte americanos.Os protestos das últimas horas na Venezuela já provocaram vários mortosA agência France Press cita uma organização de direitos humanos na Venezuela para dizer que em dois dias de manifestações morreram 13 pessoas.