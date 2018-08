Venezuela. Seis detidos por suspeita de tentativa de assassinato de Maduro

RTP06 Ago, 2018, 10:59 | Mundo

O Presidente da Venezuela advertiu que os criminosos enfrentam "punição máxima". Maduro culpou a Colômbia pelo incidente, mas não forneceu provas específicas. O Governo colombiano garantiu que a acusação “não tem qualquer fundamento".

Os detidos são acusados de "terrorismo e assassinato", segundo o ministro do Interior da Venezuela. O governante não descarta novas detenções.

De acordo com Nestor Reverol, um dos suspeitos tinha um mandado de prisão pelo alegado papel no ataque a uma base militar em Valência, em agosto de 2017. Outro dos detidos já tinha sido anteriormente preso durante os protestos anti-governo de 2014.





Os atacantes usaram dois drones DJI M600 e cada um transportava um quilo de explosivos C-4. As munições poderiam causar danos num raio até 50 metros de distância. Os serviços secretos venezuelanos foram capazes de identificar as ruas próximas que foram usadas para lançar os drones.





Segundo o ministro do Interior, um dos drones sobrevoou o palco presidencial com a intenção de ser detonado pelos atacantes. No entanto, as autoridades conseguiram que o dispositivo perdesse o controlo e detonasse fora da área escolhida pelos atacantes. O segundo drone explodiu no primeiro piso de um prédio de apartamentos.

“Lealdade incondicional”





O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, declarou “lealdade incondicional” ao Presidente da Venezuela na televisão nacional. "Estamos determinados, determinados a defender a nossa pátria, a nossa constituição, a nossa democracia e as nossas instituições", afirmou Lopez.





Maduro tem dependido das forças armadas para se manter no poder frente a uma crise económica e turbulência política. Vários líderes da oposição já deixaram o país, indicando como causa a perseguição do governo venezuelano. Segundo as estatísticas, há mais de 200 presos políticos.







O incidente ocorreu durante o discurso do chefe de Estado venezuelano em comemoração do 81.º aniversário da guarda nacional venezuelana, que contou com uma cerimónia militar. Depois do ataque, Maduro garantiu que o incidente fortaleceu a sua determinação.



"Estou bem, estou vivo e, depois desse ataque, estou mais determinado do que nunca a seguir o caminho da revolução", disse. "Justiça! Punição máxima! Não haverá perdão", acrescentou.







Segundo as autoridades venezuelanas, sete membros da guarda nacional ficaram feridos durante o ataque. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, designou três promotores para a investigação do incidente.