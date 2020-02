Venezuela. Serviços de Informação lusos acompanharam viagem de Guaidó

O auto-proclamado presidente da Venezuela regressou à capital venezuelana no dia 11 deste mês num voo da TAP, depois de três semanas fora do país.



Segundo o semanário Expresso, os serviços de informações terão estado permanentemente a par dos pormenores da viagem do opositor a Nicolás maduro na companhia aérea portuguesa.



Como já na altura foi avançado pela RTP, Guaidó e a comitiva, tiveram no aeroporto de Lisboa o mesmo tratamento que em circunstâncias semelhantes é dispensado aos Chefes de Estado, que passam pela capital portuguesa.



Esta viagem esteve na origem da suspensão dos voos da TAP pelo regime de Maduro, já que o governo da Venezuela acusa a TAP de permitir que um familiar do líder da oposição tenha viajado com uma substância que é usada no fabrico de explosivos.