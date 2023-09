Venezuela tem 281 detidos por motivos políticos

"Balanço de presos políticos (...) registados pelo Foro Penal na Venezuela: 281 presos políticos, dos quais 265 são homens e 16 mulheres", anunciou a ONG na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com a Foro Penal, o total de detidos inclui "127 civis e 154 militares", todos adultos.

A ONG precisou que, na semana passada, foi libertada uma pessoa, enquanto 125 dos 281 detidos já foram condenados por um tribunal e outros 156 ainda aguardam julgamento.

"Desde 2014 registaram-se 15.804 detenções políticas na Venezuela", explicou a FP, sublinhando que apoiou "gratuitamente mais de 12 mil detidos, hoje libertados, e outras vítimas de violações dos seus direitos humanos".

Ainda de acordo com o FP, "além dos presos políticos, mais de nove mil pessoas continuam submetidas arbitrariamente a medidas restritivas da sua liberdade".

Através da mesma rede social, o FP pediu a liberdade de vários venezuelanos detidos por motivos políticos, entre eles os irmãos Rolando, Otoniel e Juan Guevara que, em 20 de dezembro de 2005, foram condenados a 27 anos e 9 meses de prisão pelo homicídio do procurador Danilo Anderson.

Por outro lado, lembra que em 12 de outubro de 2021, morreu, sob custódia do Estado, o general do Exército e ex-ministro da Defesa da Venezuela, Raul Isaías Baduel.

Segundo o FP, Baduel "faleceu de uma paragem respiratória consequência da covid-19, segundo um comunicado" do Ministério Público, situação que "a sua família nega".

O FP afirmou ainda que, em 12 de março de 2015, morreu o piloto de aviação civil Rodolfo González, sob custódia do Estado, "no dia em que ameaçaram transferir os presos políticos do Sebin -- Helicoide (cárcere dos serviços de informação) a cárceres comuns".