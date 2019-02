17h30 - Duelo de concertos





No live-aid que decorre em Cucúma, do lado colombiano da ponte Tienditas que liga a Venezuela e a Colômbia, deverão atuar artistas como os espanhóis Alejandro Sanz e Miguel Bosé, o dominicano Juan Luis Guerra, os colombianos Carlos Vives e Juanes e o porto-riquenho Luis Fonsi.



"Os artistas que atuarem na Colombia devem saber que cometem um crime, dão o seu apoioa uma intervenção militar", advertiu Nicolás Maduro.





O Presidente da Venezuela respondeu ao live-aid com o seu próprio espetáculo de música

sob o título "Não toquem na Venezuela". Deverá realizar-se dentro de três dias e decorre do lado venezuelano da ponte Tienditas.







Os preparativos decorrem a todo o vapor, mas pouco se sabe o que se irá passar neste concerto. O local está atentamente vigiado por militares.





17h20 - Mais um avião





Um avião militar brasileiro carregado de víveres chegou esta sexta-feira à base aérea de Boa Vista, capital do estado de Roraima, no norte, que faz fronteira com a Venezuela.



O Boeing C-767 aterrou cerca das 10h30 locais (13h30 GMT), tendo descolado de Brasília com 23 toneladas de leite em pó e 300 kits de primeiros socorros, de acordo com a Força Aérea brasileira (FAB). Um outro aparelho tinha já aterrado quinta-feira em Boa Vista com 51 toneladas de arroz e de acúcar.



De acordo com a agência de desenvolvimento americano USAID, 138 toneladas de víveres deverão ficar armazenadas em Roraima até ao fim do dia. Deverão ser depois encaminhadas para Paracaima, junto à fronteira com a Venezuela e a 215 Km de Roraima.



Daí, o auxílio será transferido para camiões venezuelanos, conduzidos por motoristas venezuelanos, para entrar no país, se a proibição de Nicolás Maduro cair por terra.







17h00 - Tensão na fronteira





A reportagem dos enviados especiais da RTP à Venezuela, Helder Silva e David Araújo, espelha bem a tensão que se está acumular nas fronteiras com o Brasil e a Colômbia, onde toneladas de ajuda humanitária se acumulam à espera de entrarem no país.







A Cáritas fez um apelo ao coração dos militares para deixarem entrar ajuda humanitária na Venezuela.



Assegura que está preparada para fazer a distribuição em todo o país. No centro de armazenamento de Culcúta estão 600 toneladas.













Nicolás Maduro encerrou a fronteira com o Brasil e pondera fechar também a ligação com a Colômbia. As decisões pretendem travar a entrada da ajuda humanitária na Venezuela.



Ontem, a Guarda Nacional venezuelana tentou impedir a passagem da caravana em que seguia Juan Guaidó.







16h55 - 100 milhões de dólares





É o que Richar Branson espera arrecadar com o concerto live-aid em Culcúta, para auxiliar a compra de medicamentos e alimentos para ajudar a Venezuela.



Os donativos serão angariados através da internet. "Vai ser um dia mágico", afirmou, "para construir pontes de esperança". A seu lado o cantor venezuelano Carlos Baute, convidado a atuar junto com cerca de trinta artistas.



O Presidente da Colômbia, Ivan Duque, é aguardado no fim do concerto, assim como os Presidentes chilenos, Sebastian Pinera, e paraguaio, mario Abdo.





O live-aid começou às 11h00 locais (16h00 GMT) e deverá terminar cerca das 16h00 (21h00 GMT). É vigiado por 1500 polícias e militares.





16h30 - Milhares no live-aid



"Escolham como querem ser recordados", escreveu Guaidó. 3/3

Decidan de qué lado están en esta hora definitiva.

A todos los militares: entre hoy y mañana ustedes definirán cómo quieren ser recordados. Ya sabemos que están con el pueblo, ustedes nos lo han dejado muy claro. Mañana podrán demostrarlo. — Juan Guaidó (@jguaido) 22 de fevereiro de 2019 Noutro tweet, Guaidó alerta os comandantes da guarnição da fronteira onde ocorreram os incidentes, quanto à sua responsabilidade no sucedido. E exige-lhes que apontem os responsáveis pela "repressão e assassínio dos irmãos pemones". Noutro, Guaidó alerta os comandantes da guarnição da fronteira onde ocorreram os incidentes, quanto à sua responsabilidade no sucedido. E exige-lhes que apontem os responsáveis pela "repressão e assassínio dos irmãos pemones".

Cerca de 250 mil pessoas estão em Cúlcuta, Colômbia, junto à fronteira com a Venezuela e onde se acumulam milhares de toneladas de ajuda humanitária, para participar num concerto live-aid pela Venezuela.O concerto gigante junta vários artistas de renome internacional e foi organizado pelo milionário da Virgin, Richar Branson, em apoio à entrada na Venezuela da ajuda humanitária, proibida pelo Presidente Nicolás Maduro."É incrível ver todas estas pessoas aqui no concerto", reagiu Branson em conferência de imprensa.A assistência mostrou ao que vinha, com gritos de "liberdade!" e "o Governo [de Nicolás Maduro] vai cair".As últimas horas fizeram aumentar a tensão entre os partidários de Maduro e os apoiantes de Guiadó.Vários soldados venezuelanos abriram fogo esta sexta-feira contra um grupo de civis que tentava assegurar a passagem de ajuda humanitária na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Há registo de pelo menos dois mortos e seis feridos. Quatro militares venezuelanos ficaram sob custódia de um grupo de indígenas, avança a agência Venepress.O autoproclamado Presidente da Venezuela, Juan Guaidó, dirigiu-se entretanto aos militares, através da rede Twitter, recomendando-lhes que "decidam de que lado estão".