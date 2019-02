Venezuela. Trump faz apelo a militares em discurso que Maduro considera nazi

Enquanto discursava em Miami perante uma multidão de imigrantes venezuelanos e cubanos, Donald Trump frisou que, caso as forças militares continuem a apoiar Maduro, a população da Venezuela “não encontrará segurança” nem uma saída fácil. “Perderão tudo”, avisou.



O Presidente norte-americano defendeu ainda que o socialismo é uma ideologia que “está a morrer” no hemisfério ocidental e que Maduro é um “fantoche” de Cuba. “Os EUA nunca serão um país socialista”, garantiu.



Nicolás Maduro reagiu pouco depois, considerando o discurso “nazi” e declarando que os Estados Unidos agem como se fossem donos da Venezuela e os cidadãos desse país os seus escravos.Juan Guaidó comunicou que o apoio humanitário vai entrar na Venezuela por terra e mar já no próximo sábado.



Donald Trump voltou ainda a oferecer apoio a Juan Guaidó, pedindo às Forças Armadas da Venezuela que não ataquem o autoproclamado presidente interino nem outros membros da oposição e apelando para que deixem entrar comida, medicamentos e outros apoios.





Trump utilizou também a rede social Twitter para reforçar o apelo. "Peço a todos os membros do regime de Maduro: terminem este pesadelo de pobreza, fome e mortes".

"Deixem o vosso povo ir. Libertem o vosso país! Esta é a altura para todos os patriotas venezuelanos agirem juntos, como um povo unido. Nada poderia ser melhor para o futuro da Venezuela!".

I ask every member of the Maduro regime: End this nightmare of poverty, hunger and death. LET YOUR PEOPLE GO. Set your country free! Now is the time for all Venezuelan Patriots to act together, as one united people. Nothing could be better for the future of Venezuela!