Venezuela: um autêntico jogo de xadrez

Reuters

O comentador refere que não é previsivel a hipótese de a Rússia, que apoia Nicolás Maduro, colocar militares na Venezuela à semelhança da crise das Caraíbas, nos anos 60.



Mas certo é que os russos irão protestar de todas as formas o afastamento de Maduro do poder, adianta José Milhazes.



De recordar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Facto relatado na última publicação anual da CIA.