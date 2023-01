Venezuela vai ajudar a Colômbia nos diálogos de paz com a guerrilha do ELN

O anúncio foi feito através de uma declaração conjunta divulgada após uma reunião, de mais de três horas, entre os governantes, que decorreu no palácio presidencial de Miraflores, em Caracas, na qual deu conta ainda de acordos em outras áreas.

"A Venezuela, como país garante, apoiará o governo colombiano no seu objetivo de manter o cessar-fogo bilateral e a paz total", explica-se no comunicado.

Ambos os países avançaram nas negociações do Acordo de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, que facilitará e promoverá investimentos diretos transfronteiriços, que incluem a transferência de tecnologia, a formação de cadeias de valor acrescentado e o desenvolvimento produtivo e sustentável da Colômbia e da Venezuela.

Foi ainda revisto o acordo parcial que rege o comércio bilateral, em particular no acesso ao mercado, questões sanitárias e fitossanitárias e o Acordo de Complementação Económica, que prevê uma reunião das equipas técnicas dos dois países até 27 de janeiro de 2023.

Foram ainda analisados os progressos na abertura recente das pontes fronteiriças entre a Colômbia e a Venezuela, melhorando as condições de colombianos e venezuelanos nas zonas de fronteira, tendo havido um acordo para dar instruções às autoridades locais para completar o processo de abertura de todos os postos de fronteira para o transporte internacional de mercadorias e passageiros, tanto em serviço público como em veículos privados.

Caracas e Bogotá acordaram ainda promover conjuntamente os acordos binacionais de complementaridade agrícola, industrial e de serviços, assim como o desenvolvimento de infraestruturas, com especial ênfase no desenvolvimento sustentável das zonas fronteiriças.

Ambos governantes chegaram ainda a um acordo para se avançar em projetos de infraestruturas para a conectividade, produção e transformação de energia e alimentos.

Criar uma comissão técnica para construir e formular projetos de conectividade entre o Mar das Caraíbas e o Pacífico Colombiano, foi outro dos temas acordados com ambos presidentes a congratularem-se "com as boas relações e a comunicação permanente entre as duas nações para a realização de objetivos comuns".

Nicolás Maduro recebeu no sábado o homólogo colombiano, Gustavo Petro, naquela que é a segunda visita do governante a Caracas, desde que tomou posse em agosto.

Em setembro, a Venezuela aceitou um pedido de Gustavo Petro para ser garante dos diálogos de paz entre Bogotá e a guerrilha do ELN, que decorrem desde novembro num hotel de Caracas.

Em 29 de agosto, a Venezuela e a Colômbia renovaram formalmente as relações diplomáticas, interrompidas há três anos, com a chegada a Caracas do embaixador colombiano, nomeado por Petro, para apresentação de credenciais.

Além da troca de embaixadores, os dois países decidiram reabrir a fronteira de mais de dois mil quilómetros, que estava totalmente fechada ao trânsito de veículos desde 2015.

Em novembro, Nicolás Maduro e Gustavo Petro assinaram, em Caracas, uma declaração sobre cooperação bilateral na segurança fronteiriça e no combate ao narcotráfico, entre outras.

O encontro entre os governantes teve como propósito "articular as políticas de aproximação entre ambos os países", tendo sido ainda acordada a nomeação de funcionários consulares dos respetivos países, para garantir os direitos civis dos cidadãos venezuelanos e dos colombianos.

Em fevereiro de 2019, Maduro cortou relações diplomáticas e políticas com a Colômbia, que acusou de apoiar os Estados Unidos num golpe de Estado contra o regime venezuelano.