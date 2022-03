Venezuela vai manter nível comercial com a Rússia

“Agora que o Ocidente entrou em histeria, desespero e loucura contra a Rússia, vamos manter as nossas relações comerciais com a Rússia e estamos prontos para vender-lhes tudo o que pudermos”, afirmou Nicolás Maduro, durante um evento transmitido pela televisão estatal venezuelana.



Para Maduro, "a guerra económica é a principal guerra que o imperialismo está a travar contra a Rússia", uma "potência militar, económica, comercial e tecnológica muito, muito avançada" para destruir o país.



O "objetivo do império norte-americano e da NATO era cercar militarmente a Rússia", em violação de "todos os acordos assinados, discursos, ofertas, promessas e, agora, a Ucrânia tinha anunciado que iria adquirir armas nucleares", disse.



O presidente da Venezuela adiantou ter mantido uma conversa telefónica com o homólogo russo, Vladimir Putin, “num espírito de amizade e irmandade”. De Putin ouviu explicações amplas sobre a operação militar especial russa e “todas as ameaças contra a Rússia”, acrescentou.



“Notei, no Presidente Putin, serenidade, sabedoria, fortaleza moral e disse-lhe que a Venezuela, um país pequeno, tem resistido a uma guerra económica brutal (…) as mesmas medidas que os EUA e a Europa anunciam contra a Rússia, foram aplicadas à Venezuela em 2018, 2019, 2020 e 2021 e a Venezuela está de pé, vitoriosa, a recuperar, a produzir, a construir e a avançar", sublinhou Maduro.



O presidente venezuelano defendeu que “estas guerras económicas, as ameaças, a guerra mediática brutal da mentira e as campanhas tendenciosas têm que acabar”.



“Nós também a enfrentámos. Derrotámos toda a guerra mediática e comunicacional das 'fake news'”, frisou.



A NATO e os EUA "provocaram a Rússia" e também "um conflito muito perigoso", salientou o presidente venezuelano, que garantiu "apoiar fortemente as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia e aspirar a resultados favoráveis que restaurem a paz e a tranquilidade naquela região”.