Venezuela vai ter apoio da UNICEF para melhorar acesso a água potável

Lusa06 Jul, 2019, 08:43 | Mundo

O acordo assinado com o Governo venezuelano, que visa beneficiar crianças, adolescentes e famílias, também proporciona assistência técnica na monitorização da qualidade da água, entre outras melhorias, segundo um comunicado oficial da UNICEF.

A organização também irá trabalhar na expansão do abastecimento de água, através do reforço e da reparação das redes de abastecimento, camiões-cisterna e outras fontes alternativas, bem como do reforço das redes de saneamento prioritárias.

O trabalho da UNICEF dará prioridade aos estados mais vulneráveis e poderá ser alargado a outros territórios mais tarde, tendo em conta as necessidades.

Nestes locais, a reabilitação de 60 sistemas e a expansão de redes, bem como o apoio à reparação e a melhoria dos sistemas de saneamento vão beneificar directamente mais de 2,8 milhões de pessoas, estimou a organização internacional.

O acordo alcançado com o Governo faz parte do plano de cooperação que a UNICEF tem vindo a desenvolver no país sul-americano há vários anos.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que 3,2 milhões de crianças na Venezuela precisam de ajuda humanitária.

FST // FST