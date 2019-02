Venezuela vive dias terríveis

A capital, Caracas, é uma cidade tranquila a uma hora que seria de prever mais movimento. A reportagem é do jornalista Nuno Amaral.



A crise económica, social e política que a Venezuela atravessa continua a chamar a atenção da comunidade internacional.



A agência France Press conta que o milionário Richard Branson, fundador do grupo Virgin, vai realizar um concerto solidário na próxima sexta-feira, 22 de fevereiro, em Cucutá, na Colômbia, uma vila próxima da fronteira com a Venezuela.



O objetivo deste concerto é angariar fundos e fazer pressão para que a ajuda humanitária possa entrar no país.



Para este concerto estão confirmados nomes como Peter Gabriel, Alejandro Sanz e Luis Fonsi, entre outros.