Venezuelanos estão há dois dias sem serviço de Internet em vários Estados

As falhas no serviço de acesso a internet e de telefone fixo estão a ser denunciadas por diversosutilizadores, através do Twitter, alguns deles reclamando que estão há mais de um mês com deficiências em ambos serviços da operadora estatal CANTV, a principal do país.

"Perda gradual do serviço Internet ABA registou-se esta quarta-feira 10 de abril pelas 17:45 horas (22:45 horas em Lisboa). Horas depois a queda (do serviço) foi em toda a Venezuela", denunciou a organização não governamental (ONG) Espaço Público, através do Twitter.

A falha no serviço de internet foi também denunciada pela ONG Netblocks.

"O fornecedor de Internet estatal da Venezuela, ABA CANTV, vem experimentando uma perda gradual de conetividade em todo o país", apontou a ONG conta do Twitter.

Entretanto a CANTV informou, também através do Twitter, que "o pessoal técnico" encontra-se a trabalhar para "estabilizar os serviços de voz e de dados", no Estado venezuelano de Mérida.

A CANTV apela à coletividade a cuidar das infraestruturas de telecomunicações e a denunciar o roubo, vandalismo e sabotagem de material.

Na Venezuela são cada vez mais frequentes as queixas da população de intermitência e outras falhas nos serviços de voz e de dados.

Também são frequentes os apagões elétricos que deixam o país às escuras e interferem nas telecomunicações.