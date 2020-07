Venezuelanos não confiam na proteção policial

Os resultados da "Sondagem Nacional de Violência e Letalidade Policial -- Venezuela 2020" foram apresentados durante um fórum virtual, no qual participaram familiares próximos das vítimas da violência policial nos estados de Zúlia e Lara.





Segundo o OVV, a sondagem foi feita a nível nacional, através de um questionário impresso, e abrangeu 1.200 lares, com a participação de um membro do núcleo familiar com mais de 18 anos de idade.

Foram incluídas pessoas de ambos sexos e de todos os estratos socioeconómicos de habitações residenciais localizadas em povoações com mais de 2.500 habitantes.", indicam os resultados da sondagem.Por outro lado, "".Mais: "", sublinha-se.Menos de 10% dos 1.200 entrevistados "considera que os organismos policiais atuam apegados à lei".





Dados preocupantes







Os dados do OVV dão conta que em quatro anos, entre 2016 e 2019, a letalidade policial na Venezuela produziu 23.623 vítimas, que correspondem a uma média de 16 pessoas mortas por dia e 113 por semana.Quanto aos homicídios e mortes por resistência à autoridade, os números apontam para 289 em 2016, 344 em 2017, 721 em 2018 e 802 em 2019."Num confronto, por resistência à autoridade, um cidadão civil tem 110 vezes mais probabilidades de falecer que um funcionário policial", explicou o OVV que regista "a morte de nove polícias por cada mil civis".Os dados do OVV dão conta que o Corpo de Investigações Científicas Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) foi responsável por 49% das mortes por resistência à autoridade ocorridas em 2017, contra 48% em 2018 e 21% em 2019.Por outro lado, a Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar), foi responsável por 4% das mortes por resistência à autoridade ocorridas em 2017, por 7% em 2018 e por 10% em 2019.Quanto à Polícia Nacional Bolivariana, foi responsável por 10% das mortes ocorridas em 2017, 18% em 2018 e 36% em 2019.