Venezuelanos procuram ativar referendo contra Maduro

Segundo o CNE os resultados vão ser divulgados a 13 de fevereiro.A recolha decorreu no horário estabelecido "e o funcionamento dos locais de receção manteve-se em absoluta normalidade" no 100% dos 1.200 centros estabelecidos.", explicou aquele organismo na rede social Twitter.Por outro lado, o CNE precisou que para se avançar no processo é necessário atingir as manifestações de vontade de 20% dos eleitores de cada uma das 24 regiões do país.Entretanto, o Movimento de Venezuelanos pelo Revogatório (MOVER) divulgou um comunicado onde 62 organizações civis denunciavam que o calendário aprovado pelo CNE "é inconstitucional" e exigem condições para ativar um referendo revogatório presidencial.Segundo o comunicado, o CNE ativou apenas 710 dos 1.200 centros previstos, o que apenas teria tornado possível recolher 201.600 das mais de 4,3 milhões de manifestações de vontade necessárias.