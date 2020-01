Vento tomba parte do muro de Trump na fronteira com o México

Foi um dos chavões mais repetidos na campanha de 2016 que levou Donald Trump à Casa Branca -. Mas a construção deste projeto do 45.º Presidente norte-americano arrasta-se há quatro anos, colecionando problemas.

“A barreira ou o muro pode ser de aço em vez de cimento, se isso funcionar melhor”, clamava Trump no início deste mês.

Parts of a new California border fence weren't yet anchored. Big winds blew them down, via @kristinadavis https://t.co/I69JAkX1Nh — Stuart Leavenworth (@sleavenworth) January 30, 2020

Ainda em construção,, quando os operários procuravam instalar âncoras de betão para suportar painéis de aço com mais de nove metros de altura.“Felizmente, as autoridades mexicanas responderam rapidamente e desviaram o tráfego de uma rua contígua”, afirmou ao jornal norte-americanoCarlos Pitones, agente da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos.Ainda segundo Pitones,Esta secção do muro é parte de um plano da Administração Trump para reforçar a barreira de mais de três mil quilómetros que separa o sul dos Estados Unidos do México.Trump começou por prometer um muro novo em toda a extensão da fronteira, para depois concentrar atenções na construção de barreiras onde atualmente não exista qualquer separação.