"Vénus não está morto". Cientistas identificam vulcões possivelmente ativos

A investigação publicada na revista científica Nature Geoscience na segunda-feira revela evidências da existência de estruturas em forma de anel, chamadas, no planeta. Estas estruturas são formadas por rochas quentes provenientes do interior do planeta e fornecem provas, segundo defendem os cientistas, da recente atividade tectónica e da presença de magma na superfície de Vénus.Assumia-se que estas estruturas eram sinais antigos de atividade vulcânica no planeta e que estavam já inativos, mas a nova pesquisa divulga provas de que se trata de vulcões ativos e que estiveram em atividade recentemente.segundo explica o professor Laurent Montesi, um dos autores do estudo.“O nosso trabalho mostra que parte desse calor interno é capaz de atingir a superfície ainda hoje.”, disse Anna Gülcher, cientista da Terra e do planeta do Instituto de Geofísica de Zurique e principal autora da investigação.“Esta é a primeira vez que somos capazes de apontar para estruturas específicas e dizer ‘olha, este não é um vulcão antigo, mas um que ainda está ativo hoje. Dormente, talvez, mas não morto’”, disse o professor Montesi, acrescentando que este estudo “muda significativamente a visão de Vénus, de um planeta quase inativo para um cujo interior ainda está agitado e pode alimentar muitos outros vulcões”.