"Verdadeiro" Brexit só depois das eleições

Quem decide são os Estados-membros e a Comissão Europeia alerta desde já que as agências da União Europeia com sede no Reino Unido vão deixar o país.



"A decisão de mudar a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) e a Autoridade Bancária Europeia (EBA) cabe aos 27", disse hoje o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas.





Porta fechada às intenções britânicas de manter estas agências. "O Reino Unido não terá uma palavra a dizer na (futura) localização das agências", disse o porta-voz. E acrescentou: as autoridades britânicas devem limitar-se a facilitar a transição.





Várias cidades pretendem receber as duas agências em causa: Barcelona, Dublin, Amesterdão, Milão e Estocolmo são candidatas a acolher a EMA; Paris e Frankfurt aspiram a receber a sede da EBA.

Brexit só após as eleições a 8 de junho



O porta-voz da União Europeia deu conta de uma conversa que o presidente da Comissão Europeia teve ao telefone com a primeira-ministra britânica depois do anúncio de convocação de eleições para Junho. Jean-Claude Juncker considera agora que as "reais" conversações sobre o Brexit só vão começar depois de 8 de junho.





"Depois da conversa, o presidente considera que as reais negociações políticas sobre o Artigo 50 com o Reino Unido vão começar depois das eleições previstas para 8 de junho", disse o porta-voz.





O que não significa, acrescentou, que o processo seja atrasado, "porque as negociações estavam previstas para começar em Junho independentemente da decisão do Governo britânico em convocar eleições".





Disse ainda o porta-voz que a Comissão Europeia não vai interferir com as eleições no pais uma vez que são "um problema doméstico".