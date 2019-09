Verdes igualam pela primeira vez união conservadora de Merkel em sondagem

Lusa27 Set, 2019, 15:31 | Mundo

Segundo a sondagem da ZDF, "Politbarometer", se houvesse eleições na Alemanha este domingo, o bloco formado pela União Democrata-Cristã (CDU) e a União Social-Cristã (CSU) reunia 27% das intenções de voto e os Verdes outros 27%.

Os valores representam uma descida de um ponto percentual para a CDU/CSU e uma subida de três pontos percentuais para os Verdes em relação ao último barómetro da ZDF, realizado no início de setembro.

Em terceiro lugar surge a Alternativa para a Alemanha (extrema-direita), com 14% (mais um ponto percentual que em setembro), seguida do Partido Social-Democrata (SPD) com 13% (menos dois pontos), A Esquerda, com 7%, e o Partido Liberal (FDP), com 6%, ambos com os mesmos valores do estudo anterior.

O dirigente político mais bem avaliado é o chefe do governo regional de Baden-Württemberg, o ecologista Winfried Kretschmann, com 1,8 numa escala entre -5 e +5, seguido de Angela Merkel, com 1,4, e do líder dos Verdes, Robert Habeck, com 1.

Os ministros das Finanças, Olaf Scholz, e dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, ambos sociais-democratas e ambos com uma pontuação de 0,7.

Apesar dos fracos resultados do bloco CDU/CSU e do SPD, 68% dos inquiridos defende que a grande coligação de governo deve cumprir a legislatura, que termina em 2021.

A sondagem confirma a tendência de crescimento que os Verdes conhecem desde 2017, devido parcialmente ao desencanto com o SPD por governar com os conservadores, à moderação do partido ecologista e a alguma insatisfação com a estratégia climática aprovada na semana passada pelo executivo, considerada insuficiente por 53% dos inquiridos.