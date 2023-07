Reta final da campanha em Espanha. As últimas sondagens dão a vitoria ao PP mas sem maioria absoluta, só possível com uma coligação com o Vox da extrema-direita, à semelhança do que já acontece em várias comunidades autónomas e em centenas de municípios, onde como constatou a enviada especial da Antena 1 às eleições espanholas, Isabel Cunha, há notícias de censura.

A decisão, por parte de dois vereadores do Vox, de retirar do cartaz de um ciclo de cinema de verão um filme da Pixar onde duas personagens femininas se beijam na boca colocou no mapa Santa Cruz de Bezana, a 30 quilómetros de Santander.