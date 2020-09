Vereadores rejeitam novo pedido de destitução de prefeito do Rio de Janeiro

Com 24 votos contra e 20 a favor, o pedido foi rejeitado, numa sessão que se prolongou por mais de três horas na quinta-feira.

"Tirar o mandato de um prefeito, sendo que daqui a pouco teremos uma eleição direta, um pleito onde a população estará a escolher o prefeito dessa cidade? É covardia demais", defendeu a vereadora Tânia Bastos, do Republicanos, partido de Crivella.

"Nunca um prefeito foi tão vítima de pedidos de destituição como Marcelo Crivella. Ele consegue superar tudo. Semana passada, vimos os ataques e muitos davam o prefeito como morto. Mas se posso compará-lo, seria com a aquele pássaro fénix que é morto e ressuscita das cinzas", disse, por sua vez, Inaldo Silva (Republicanos).

Do lado dos que defenderam a abertura do processo, o vereador Reimont, do Partidos do Trabalhadores, chegou a rasgar um papel que simbolizava o diploma de vereador.

"Nós, vereadores, temos duas atribuições: fazer leis e fiscalizar o executivo. Se hoje dissermos que não há nada a investigar, estamos a dizer que rasgamos o diploma de vereador. Prometemos, diante da Constituição e do povo, fiscalizar o poder executivo. (...) Senhores vereadores, aceitem uma segunda chance que a vida nos dá, e vamos aprovar hoje a abertura do processo de destituição", afirmou.

Esta é a quinta vez que os vereadores analisam a possibilidade de Crivella ser investigado por alegados crimes durante o mandato. A nova acusação, agora rejeitada, foi assinada pela presidente do diretório municipal do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Isabel Silva Lessa.

De acordo com a acusação, Crivella cometeu improbidade administrativa, crime de responsabilidade e desvio de verbas públicas.

O novo pedido de destituição foi motivado pela investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que apontou a existência, na prefeitura, de um esquema de corrupção envolvendo o prefeito Marcelo Crivella e dezenas de empresários.

Nesse sentido, na semana passada, a polícia brasileira efetuou 22 mandados de busca e apreensão, incluindo na residência de Crivella, onde foi apreendido um telemóvel.

A primeira volta das eleições municipais brasileiras para eleger ou reeleger presidentes e vereadores dos 5.570 municípios do país está marcada para 15 de novembro.

Crivella vai concorrer para um novo mandato para governar o Rio de Janeiro por mais quatro anos.