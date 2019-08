Versace pede desculpas à China depois de polémica com venda de t-shirt

RTP12 Ago, 2019, 15:09 / atualizado em 12 Ago, 2019, 15:13 | Mundo

“A Versace reitera que gosta profundamente da China e respeita absolutamente o território e a soberania nacional da China", lê-se num tweet da empresa.





The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm — VERSACE (@Versace) 11 de agosto de 2019

Italian luxury brand @Versace apologizes on Sunday for mislabeling China's #HongKong Special Administrative Region and #Macau Special Administrative Region as countries on one of its T-shirt designs pic.twitter.com/V8Uyk2GXEu — People's Daily, China (@PDChina) 11 de agosto de 2019

Hong Kong está atualmente a atravessar a maior crise política das últimas duas décadas. O clima de protestações na antiga colónia britânica já perdura há mais de dois meses e as relações entre Hong Kong e a China estão praticamente presas por um fio.







Numa altura em que as questões territoriais estão a ganhar cada vez mais terreno com o aumento das manifestações pró-democracia em Hong Kong, a marca de luxo viu-se obrigada a pedir desculpas publicamente.

“Peço imensa desculpa pelo infeliz erro cometido pela empresa“, lamentou a designer de moda e irmã do fundador Gianni Versace.







“Nunca quis desrespeitar a soberania nacional da China e é por isso que quero pedir pessoalmente desculpa por este erro e por qualquer problema que ele possa ter causado”, acrescentou.

Para se defender e afastar destas questões políticas, a empresa afirmou que já está “a explorar métodos de melhorar como opera diariamente, de forma a tornar-se mais atenta e consciente”.







De acordo com as declarações oficiais da empresa, as t-shirts foram retiradas do mercado a 24 de julho e os restantes exemplares também já foram destruídos.

Contudo, a tentativa de impedir que a reputação da Versace ficasse denegrida na China parece ter sido em vão.







O incidente acabou por levar ao afastamento de uma das atrizes mais conhecidas de Hong Kong. Yang Mi, embaixadora da marca, já anunciou que vai terminar o contrato com a marca.

“A integridade territorial e a soberania da China são sagradas e invioláveis em todos os momentos”, assegurou a atriz.

Outras polémicas







Na manhã desta segunda-feira, os chineses decidiram voltar as atenções para uma outra empresa de roupa e juntá-la à polémica.







A marca norte-americana Coach também passou a ser alvo de criticas. Esta empresa foi acusada de fabricar peças de roupa onde não só o Hong Kong como o Taiwan eram considerados países invés de regiões semiautónomas da China.

O pedido de desculpas também surgiu via rede social. A empresa referiu que está comprometida “com o desenvolvimento a longo prazo na China e respeita os sentimentos da população chinesa”.

A tensão tem vindo a aumentar em torno destas marcas nos últimos meses, ainda assim estes não foram casos isolados.





Para além da Versace e da Coach, a marca norte-americana GAP também chegou a fazer um pedido de desculpas público. No ano passado, a empresa americana foi acusada de ter vendido camisolas com um mapa incorreto do território chinês – o desenho não continha os territórios que a China reivindica, como o Taiwan.

Uma fotografia de uma das blusas tornou-se viral nas redes sociais. Numa questão de horas, a marca tornou-se o centro das atenções e foi alvo de grande escrutínio social, especialmente por parte dos chineses.. No entanto, ao lado de correspondências como “Lisboa-Portugal”, “Milão-Itália” e “Pequim-China”, encontrava-se associado “Hong Kong-Hong Kong” e “Macau-Macau”.A comercialização desta t-shirt podia ter sido interpretada como uma posição política, tomada pela marca de luxo italiana contra a soberania chinesa.