Versões divergem. Macron e Putin acertaram ou não o alívio das tensões?

Numa rota entre Moscovo e Kiev,. Ao mesmo tempo,Na segunda-feira,. Segundo o chefe de Estado francês, houve progressos diplomáticos na crise da Ucrânia e o presidente russo garantiu que não agudizaria as tensões na região., afirmou Macron, numa conferência de imprensa após a longa reunião em Moscovo.

"As conversas que tive tornaram possível alcançar algum progresso para a segurança e estabilidade da região", disse antes de viajar até Kiev.







“O presidente Putin assegurou-me que deseja manter a estabilidade e a integridade territorial da Ucrânia”. Segundo o

Segundo o Guardian , o Governo francês garante que a Rússia concordou em “parar com as iniciativas militares”. Mas Moscovo já negou tal acordo.

, comentou o porta-voz do Kremlin., questionou Dmitri Peskov.Contudo, a Rússia reconheceu a necessidade de aliviar a tensão na crise sobre a Ucrânia.

“No que diz respeito à desescalada, é muito necessário, porque as tensões aumentam a cada dia que passa”.

O porta-voz da Presidência russa não deixou de frisar, todavia, que

“Isto, naturalmente, provoca novas espirais de tensão”, declarou.



Moscovo pede “soluções concretas”

Antes de o porta-voz ter falado à comunicação social, Vladimir Putin já tinha deixado claro que a Rússia não ia mudar a sua posição, nem a sua retórica, após as conversações com Emmanuel Macron.



“Olhem que Rússia é uma potência militar e nuclear”, disse Putin aos jornalistas, numa conferência de imprensa, citado pelo caso a Ucrânia se junte à NATO, “os países europeus estariam automaticamente em guerra com a Rússia”.



Dmitri Peskov disse que Putin agradece a Macron a “contínua busca por soluções”, mas, num mesmo comunicado após o encontro, voltou a reforçar que não existem razões para grande otimismo.

“Por enquanto não podemos dizer que existam soluções reais delineadas. Não vemos ainda a disposição dos nossos parceiros em tomar as nossas preocupações em séria consideração”.

Apesar de tudo, Putin não negou que “certas ideias” avançadas por Macron possam “servir de base a avanços comuns”, embora reconheça que "provavelmente ainda seja cedo demais para falar sobre isso”.



Já em Kiev o presidente francês garantiu que havia possibilidade de "fazer as negociações avançarem" entre a Rússia e a Ucrânia e que Putin ia pode ver "soluções concretas", tendo em vista reduzir as tensões.

Na segunda-feira, antes do encontro com Putin, Macron disse pretender "iniciar" um recuo na escalada da crise na Ucrânia.



"O nosso continente está hoje numa situação eminentemente crítica, que exige que sejamos extremamente responsáveis", disse Macron.



O presidente francês foi o primeiro líder ocidental a encontrar-se com o chefe de Estado russo, desde que as tensões nas fronteiras ucranianas aumentaram em dezembro.



"A discussão pode dar início àquilo de que precisamos, que é desescalar”, continou, acrescentando que quer "evitar a guerra" e "construir os elementos de confiança, estabilidade e visibilidade para todos".



Na altura, Vladimir Putin assegurou ter "a mesma preocupação [do seu homólogo] relativamente à segurança na Europa", saudando os esforços das "autoridades francesas para resolver a questão" e "encontrar uma solução para a crise".

De Moscovo a Kiev para “dar passos concretos”

No início da semana, Emmanuel Macron prometeu a Kiev que não haveria "compromisso na questão ucraniana sem os ucranianos", prometendo encontrar soluções apenas depois de consultar todas as partes e mostrando-se sintonizado com os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha no que diz respeito à imposição de pesadas sanções económicas contra a Rússia, na eventualidade de uma invasão da Ucrânia.



Macron viajou na terça-feira para Kiev, depois de ter estado em Moscovo. Os contactos do presidente da França, país que preside atualmente ao Conselho da União Europeia (UE), visam tentar desanuviar a crise sobre a Ucrânia. Mas embora Macron tenha reunido com ambos os lados, o presidente ucraniano não se mostrou muito confiante quanto à disposição russa para aliviar as tensões e não atacar o seu país.



“Não confio muito em compromissos verbais. Qualquer político pode optar por ser mais transparente e de facto dar passos concretos”, disse Volodymyr Zelensky, numa conferência de imprensa conjunta com Macron após o encontro de ambos, citado pela

“É ótimo estarmos abertos ao diálogo, desde que não seja só parte de um jogo”.

O líder ucraniano assume que quer mesmo medidas concretas, apesar do otimisto do seu homólogo francês: “A abertura é sempre boa, se for verdade, e não um jogo, mas uma abertura séria, não uma piada, com a compreensão de que há um perigo sério”.



Sobre soluções “práticas e concretas”, o presidente francês salientou “a determinação partilhada” por Kiev e Moscovo de cumprir os Acordos de Minsk, considerando que este “é o único caminho que nos permite construir a paz”.



Esta é a única forma, segundo França, “de alcançar uma paz duradoura”. Os Acordos de Minsk “conseguiram parar o derramamento de sangue", explicou ainda o chefe de Estado francês, que relatou que Putin lhe garantiu que não foi "o iniciador da escalada" na fronteira com a Ucrânia.



"Contudo, ao mesmo tempo, vemos contingentes militares russos na Bielorrússia (…) e isso explica a situação de pressão e tensão", acrescentou Macron.

"Nas próximas semanas, espera-nos uma tarefa complexa. Para começar, devemos avançar metodicamente e com firmeza até ao fim, em conformidade com os Acordos de Minsk".

Na conferência de imprensa conjunta, Zelensky agradeceu ainda a Macron por se ter deslocado a Kiev para “apoiar a Ucrânia”, assumindo que ambos têm “uma visão comum”.