Veterano de guerra suspeito de matar 12 mortos em bar do qual era cliente

Em abril, a polícia de Thousand Oaks, na Califórnia, recebeu uma chamada por causa de distúrbios na casa onde Ian David Long vivia com a mãe. O antigo cabo, que esteve nos marines entre agosto de 2013 e junho de 2011, estaria a agir de forma algo irracional e violenta, relatou o xerife de Ventura, Geoff Dean.









Na noite desta quarta-feira, vestido de preto e empunhando uma Glock 45 comprada legalmente, Long irrompeu pelo "Borderline Bar & Grill" e começou a disparar. Começou pelo segurança, à porta do bar, e seguiu-se uma mulher ao balcão, logo depois da porta. Depois lançou uma bomba de fumo e descarregou pelo menos três carregadores sobre uma centena de pessoas.

Sobrevivente de Las Vegas morre em Thousand Oaks

Entre a centena de estudantes que estava no bar, muito conhecido pelas noites temáticas, estavam alguns que vivam situação idêntica pela segunda vez.





O Borderline tornou-se num local de encontro para dezenas de sobreviventes do atentado em Las Vegas. No ano passado, morreram 58 pessoas num tiroteio durante um festival de música country, o assassinato em massa mais grave da história recente americana. Reuniam-se naquele bar de fãs de música country para recordar e "celebrar a vida".





"Esta é a segunda vez num ano e um mês em que aconteceu algo idêntico", escreveu Nicholas Champion, que postou no Facebook uma foto de 50 ou 60 sobreviventes de Las Vegas reunidos no Borderline.













“Morreu ontem à noite no Borderline”, conformou a mãe ao jornal The New York Times

Marine durante cinco anos

Frequentador assíduo do bar

O médico de saúde mental da equipa de crise ainda ponderou se Long sofria depós-traumático, mas após conversa com o homem de 28 anos decidiu não o colocar sob detenção temporária. Esta é uma ação prevista na lei para pessoas com problemas psiquiátricos.Foi a terceira vez que as forças de segurança se cruzaram com Long. A primeira foi num acidente de viação. A segunda vez numa luta, em que garantia ser a vítima. Agora, foi identificado pela polícia como autor dos disparos.Matou 12 pessoas, na maioria jovens universitários, e um dos primeiros polícias a chegar ao local, o sargento Ron Helus. Mais de 20 pessoas tiveram ferimentos, mas a polícia não precisa se são de bala ou feitos nas tentativas de fuga.Os contornos da morte do atirador também não estão claros, mas as autoridades admitem que Long se tenha suicidado no final do tiroteio.Telemachus Orfanos sobreviveu aos disparos no Festival Route 91, mas sucumbiu na noite de quarta-feira.Telemachus “sobreviveu a Las Vegas e voltou para casa. E não regressou ontem à noite. As palavras que quero que escreva são: controlo de armas. Imediatamente, para que mais ninguém passe por isso. Pode fazer isso? Pode fazer isso por mim? Controlo de armas”, e desligou o telefone.Ainda sem explicações para o comportamento do antigo, as autoridades estão a tentar encontrar tudo o que possa lançar luz sobre o que aconteceu na noite do atentado. A casa, onde vivia com a mãe e o carro, foram passados “a pente fino”.Também a vida e as publicaçõesestão a ser analisadas.Os registos de Defesa revelam que Ian David Long foi cabo nos Fuzileiros Navais, com as funções de atirador de infantaria, de agosto de 2008 a março 2013.A unidade à qual pertencia tinha base no Havai. Casou-se em Honolulu em 2009. Dois anos mais tarde, “diferenças irreconciliáveis provocaram o fim” do casamento e a união foi dissolvida em abril de 2011. O casal não tinha filhos nem propriedades.Long integrou um batalhão que chegou ao Afeganistão quando se travavam combatem intensos na província de Helmand, de novembro de 2010 a junho de 2011.Em declarações à CNN, o pastor Thomas Burke, que serviu com Long, advertiu para conclusões precipitadas.“A perturbação depós-traumático não cria ideias homicidas. Treinamos uma geração para o mais violenta possível, e depois esperamos que regressem a casa e estejam bem. Não é doença mental. É o que estamos a fazer a uma geração e não estamos a responder às necessidades que têm”, declarou Burke.Os antigos companheiros de armas apontam o “grande sentido de humor” de Long que, “tal como a maioria dos marines que estiveram em combate pode ficar mais sombria, tal como todos nós”.Curtis Kellogg contou que quando Ian Long deixou os Marines, em 2013, “estava muito animado por voltar a casa, andar de novo de moto e acabar a escola”.Long entrou no curso de Desporto da Universidade Estatal da Califórnia, mas saiu em 2016 sem concluir a licenciatura.No fórum da publicação ShadowSpear, Long escreveu que ter descoberto “que não era o emprego para mim. Talvez o ego tenha levado a melhor mas foi preciso um atleta de 19 anos falar comigo e me dizer como fazer o meu trabalho para me aperceber que não era a carreira que eu queria seguir”.Os amigos de Long exprimiram espanto por ser o principal suspeito da autoria dos disparos e revelaram que era um cliente habitual do Borderline Bar & Grill. “Íamos ao Borderline juntos. Ele gostava mesmo”, contou uma rapariga que conhece Long há mais de cinco anos mas não quis ser identificada."Eu costumava rir-me dele, porque ele arrastava-nos para lá. Às vezes íamos lá para tomar uma bebida, sentar e conversar, ouvir música", que garantindo que Long se sentia integrado naquele ambiente."Havia uma comunidade. Ele fazia parte dessa comunidade. No bar dança-se em linha. As pessoas fazem danças coreografadas por horas, usam botas de cowboy e chapéus nos subúrbios de Thousand Oaks", acrescentou.O bar temático organizava com regularidade noites dedicadas aos mais diversos tipos de música: country, salsa e swing.Outro núcleo de amigos também não considera que Long fosse violento. “Era um rapaz meigo que serviu o país”, sublinham.