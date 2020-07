Veteranos de luta pela independência da Guiné-Bissau avisam que "país não vai bem"

Em declarações aos jornalistas, Teodora Gomes afirmou que a Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria considera que existem "situações de abuso e de terror" em curso no país.

Teodora Gomes disse que os veteranos passaram cerca de 15 anos das suas vidas, entre a luta política e a armada, para libertar a Guiné-Bissau do jogo colonial e não gostariam de viver no seu país independente "num clima de terror do Estado".

"É triste o que estamos a constatar hoje no nosso país", observou Teodora Gomes, igualmente dirigente do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), salientando que lutaram com armas nas mãos para "trazer a bandeira, o hino, a soberania e a liberdade".

A dirigente dos veteranos da guerra pela independência afirmou ser incompreensível que volvidos 47 anos de um país soberano, haja situações em que os cidadãos da Guiné-Bissau são torturados "fisicamente, mentalmente e politicamente".

Teodora Gomes chama a atenção da comunidade internacional sobre o comportamento das Forças Armadas, que disse estarem a ser utilizadas na luta política para a ascensão ao poder.

"Há políticos que vão buscar os militares aos seus quartéis, para lhes dar cobertura. Fizemos a luta armada, mas aceitamos a democracia no nosso país, mas por este andar nem sei se vale a pena fazermos eleições", observou Teodora Gomes.

A veterana de luta pela independência guineense notou que mesmo tendo ganhado as eleições, o PAIGC não pode governar e que funcionários estatais próximos ao partido estão a ser demitidos dos seus lugares pelos atuais detentores do poder do Estado.

"Um partido vence as eleições, mas, porque não se gosta do seu líder, não lhe é permitido governar, porque se tem o apoio dos militares", afirmou Teodora Gomes.

A responsável apelou às Nações Unidas para tomarem em mãos o problema da Guiné-Bissau já que, defendeu, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) parece não ter uma solução.

Teodora Gomes considerou que a Guiné-Bissau "não vai bem", porque no lugar do diálogo, muitos elegeram a força do Estado e que em vez do respeito pela Constituição, alguns privilegiam arranjos fora da lei, nomeadamente ao nível do próprio parlamento, onde, disse, até já se ouve falar na deslocação da maioria parlamentar para sustentar Governo.

A Guiné-Bissau está a viver um período de especial tensão política desde o início do ano, depois de a Comissão Nacional de Eleições ter declarado Umaro Sissoco Embaló vencedor da segunda volta das eleições presidenciais.

Domingos Simões Pereira, dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições, não reconheceu os resultados eleitorais, alegando que houve fraude e meteu um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, que não tomou, até hoje, qualquer decisão.

Umaro Sissoco Embaló autoproclamou-se Presidente da Guiné-Bissau em fevereiro e acabou por ser reconhecido como vencedor das eleições pela CEDEAO e restantes parceiros internacionais.

Após ter tomado posse simbolicamente, o chefe de Estado demitiu o Governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de 2019 ganhas pelo PAIGC, e nomeou um outro liderado por Nuno Nabian, líder da Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), que assumiu o poder com o apoio das forças armadas do país, que ocuparam as instituições de Estado.

Na semana passada, Nuno Nabian conseguiu aprovar o seu programa de Governo no parlamento guineense com os votos a favor de cinco deputados do PAIGC, que contrariaram a decisão do partido e participaram na sessão plenária.

Os restantes deputados do PAIGC regressaram depois ao parlamento para anunciar que o partido vai entrar com uma impugnação judicial à aprovação do programa de Governo, alegando "violações grotescas" ao regimento da Assembleia Nacional Popular.