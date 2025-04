Viagem de Benjamin Netanyahu à Hungria é ato de provocação

Netanyahu vai reunir-se com o homólogo húngaro e outros altos responsáveis. O regresso a Israel está marcado para domingo. Uma viagem que a especialista em Direito Penal Internacional Anabela Alves encara como um ato de provocação.A jurista, que já trabalhou no TPI, lembra que Budapeste assinou o Estatuto de Roma, que definiu os princípios fundamentais deste tribunal, e acrescenta que ao convidar o primeiro-ministro israelita a Hungria está a desrespeitar orientações básicas.Ouvida pela Antena 1, Anabela Alves considera, no entanto, que é pouco provável que esta visita de Netanyahu tenha consequências práticas no que ao Direito Internacional diz respeito.