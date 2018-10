Partilhar o artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado Imprimir o artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado Enviar por email o artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado Aumentar a fonte do artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado Diminuir a fonte do artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado Ouvir o artigo `Vice` diz que Bolsonaro aceitará resultado da eleição mesmo se for derrotado

Tópicos:

Jair Bolsonaro,