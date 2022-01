Vice-PM timorense apresenta candidatura à Presidência da República

"Hoje eu, Armanda Berta dos Santos, declaro publicamente a minha candidatura à eleição para o Presidente da República 2022-2027", disse, num encontro de apresentação da candidatura em Díli.

Berta dos Santos disse que procurará responder à "esperança do povo", trabalhando para "servir a nação e todo o povo", saudando a forma "madura" como a sociedade timorense tem sabido lidar com as crises no país.

"Encorajo todos a participarem ativamente na festa da democracia, de forma madura, sentindo a democracia de forma livre e segura", disse, agradecendo o apoio que tem sido dado.

Sublinhando o papel da mulher, Berta dos Santos disse que seria uma honra "contar com o apoio das mulheres do país como Presidente da República".

A vice-PM assumiu maior proeminência no atual executivo, tendo inicialmente assumido o cargo de ministra da Solidariedade e Inclusão e, posteriormente, aquando da entrada da Fretilin no executivo, sido nomeada vice-primeira-ministra.

Recorde-se que o atual Governo é apoiado pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido no parlamento, pelo Partido Libertação Popular (PLP) do primeiro-ministro Taur Matan Ruak, e pelo KHUNTO.

Responsáveis do partido explicaram à Lusa que já foram recolhidas cerca de 10.000 assinaturas em todo o país, cumprindo assim o mínimo de 5.000 exigidos para o registo da candidatura.

Comprometendo-se a defender a Constituição e um Estado de Direito democrático, Berta do Santos disse que lutará pela estabilidade e desenvolvimento nacionais, procurando solidificar as relações com as nações vizinhas.

"A estabilidade no país é muito importante, precisamos que cada órgão exerça adequadamente as suas competências, trabalhando na interdependência e numa governação estável, necessária para o desenvolvimento", disse.

Berta dos Santos destacou o apoio à sua candidatura de organizações da sociedade civil e de organizações de artes marciais e rituais.

"Reitero o meu compromisso político com todo o povo: se for eleita Presidente da República demitir-me-ei de cargo do presidente do KHUNTO", disse, numa decisão muito aplaudida.

Esta é a primeira vez que o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO) apresenta um candidato seu à Presidência da República, no que será o primeiro teste ao apoio eleitoral ao partido desde 2017.

"Sim, esta é uma forma de o KHUNTO medir o seu apoio e a sua força", disse à Lusa Marito Pinto, responsável da comissão organizadora da candidatura.

"Apresentamos como candidato a pessoa que nos parece melhor, com a melhor capacidade para representar a força do partido e para competir nas eleições do Presidente da República", afirmou.

O porta-voz - Berta dos Santos escusou-se a responder a perguntas - disse que o partido está convencido de conseguir "perto de 100 mil votos".

"Mais do que só as presidenciais, esta é uma oportunidade para medir o nosso apoio real a pensar nas legislativas de 2023", disse à Lusa um dirigente do partido.

"Temos tido muitas novas adesões, mas temos de medir se isso se traduz em votos", notou.

Nas últimas eleições em que concorreu sozinho, o KHUNTO obteve 36.546 votos ou 6,4% dos votos válidos, valendo-lhe cinco lugares no Parlamento Nacional.

Em 2018, nas eleições legislativas antecipadas, o partido fez parte de uma coligação pré-eleitoral, a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), que venceu o voto com maioria absoluta, tendo o partido mantido os mesmos cinco lugares no parlamento.

A apresentação da candidatura contou com a participação de representantes de outras forças políticas, com destaque para os dois parceiros do KHUNTO no Governo, Fretilin e PLP.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre em 19 de março, com o período de registo de candidaturas a decorrer até 04 de fevereiro e a campanha a realizar-se entre 2 e 16 de março.