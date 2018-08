Vice-PR angolano entrega mensagem de João Lourenço a Emmerson Mnangagwa

Lusa27 Ago, 2018, 17:16 | Mundo

"Fomos portadores de uma mensagem do Presidente da República, em que se reitera a amizade e saudações pela eleição do Presidente Mnangagwa", disse Bornito de Sousa, à imprensa, à saída da audiência, no Palácio Presidencial, em Harare.

Sobre a presença na tomada de posse de Mnangagwa, que decorreu domingo na capital zimbabueana, Bornito de Sousa destacou ter-se tratado de "um ato muito positivo" com grande participação popular, bem como o "grande consenso" de todas as forças políticas e sociais, bem como dos partidos da oposição, à volta de Mnangagwa.

No entanto, lamentou a ausência do líder da oposição zimbabueana, Nelson Chamisa, candidato do Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla inglesa) derrotado na votação de 30 de julho passado, considerando a situação apenas como "um ato isolado".

Bornito de Sousa, que está de regresso a Luanda, chegou sábado a Harare em representação do Presidente angolano na tomada de posse de Mnangagwa, dado, oficialmente, a coincidência de agendas, uma vez que João Lourenço terminou, quinta-feira última, uma visita oficial à Alemanha.

Durante a visita de três dias ao Zimbabué, o vice-Presidente angolano participou, domingo, num almoço oficial oferecido por Mnangagwa, e foi recebido, hoje de manhã, pelo chefe de Estado eleito.

Ainda hoje de manhã, Bornito de Sousa visitou a Casa de Angola, antiga residência do embaixador angolano, bem como embaixada angolana em Harare.

Segundo dados oficiais, 108 angolanos estudam nas Universidades Metodista, Católica e Baptista de Harare.

Por outro lado, estima-se que mais de 2.000 angolanos residem desde a década de 1930 na província de Bulawayo, a segunda maior do Zimbabwe, uma comunidade que ainda conserva a cultura e línguas nacionais.

O candidato da União Nacional Africana do Zimbabué - Frente Patriótica (ZANU-PF), Emmerson Dambudzo Mnangagwa, de 72 anos, venceu as eleições Presidenciais de 30 de julho, com 50,8% dos votos, derrotando Nelson Chamisa.