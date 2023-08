Vice-presidente da CE vai liderar bloco de centro-esquerda a legislativas nos Países Baixos

Timmermans, um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros neerlandês que é atualmente o comissário do Clima da União Europeia (UE), deverá ser confirmado como cabeça de lista da campanha do Partido Trabalhista e da Esquerda Verde às eleições a 22 de agosto, após uma votação dos respetivos membros.

Numa mensagem hoje divulgada na rede social X (anteriormente designada como Twitter), os partidos elogiaram Timmermans, descrevendo-o como um líder "que dá orientações para um rumo verde e social" para os Países Baixos, "que sabe ultrapassar as diferenças, que quer restaurar a confiança e tem uma visão clara para o futuro do país".

Membros dos dois partidos acordaram em julho concorrer às eleições de 22 de novembro com um manifesto comum e uma única lista de candidatos, num esforço para concentrar os votos do centro-esquerda no fragmentado panorama político neerlandês.

As últimas quatro coligações neerlandesas no poder foram lideradas pela formação do dirigente conservador Mark Rutte, o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia.

Rutte e a sua última coligação de quatro partidos demitiram-se em julho, após não conseguirem chegar a acordo sobre um pacote de medidas para conter a imigração.

O primeiro-ministro que mais tempo ocupou o cargo no país, Mark Rutte anunciou que vai abandonar a política assim que uma nova coligação for formada, após as próximas legislativas.