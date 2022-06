Vice-presidente da Comissão Europeia confiante num acordo para um novo pacote de políticas climáticas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Esta manhã, à entrada para o encontro dos ministros europeus do Ambiente, no Luxemburgo, o vice-presidente da Comissão Europeia e comissário para a proteção do clima, Frans Timmermans, manifestou confiança num acordo para um novo pacote de políticas climáticas entre os 27 Estados membros.