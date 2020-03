Vice presidente do Brasil apela ao isolamento mas sem esquecer a economia

Foto: Reuters

No Brasil, reina a desorientação sobre a estratégia a seguir, em relação ao combate a esta pandemia. Depois de Jair Bolsonaro ter chamado "gripezinha" ao novo coronavírus, saindo em defesa do fim do confinamento em massa, o vice-presidente do país veio tentar “corrigir” as palavras do chefe de Estado.