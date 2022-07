Vice-presidente do Parlamento Europeu enaltece "democracia e liberdade" em Taiwan

Beer, que foi recebida no aeroporto pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, Tien Chung-kwang, vai permanecer na ilha até quinta-feira.

A alemã, um dos 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu, assegurou que a Europa e Taiwan "são uma família no domínio da liberdade democrática" e que agora é o "momento de tomar o partido" da ilha.

"Taiwan não vai ser a próxima Hong Kong", assegurou.

A responsável lembrou que "há uma guerra neste momento na Europa" e que a União Europeia (UE) "não vai ignorar a pressão da China sobre Taiwan", ilha cuja soberania é reivindicada por Pequim.

Durante a visita, Beer vai reunir com a líder de Taiwan, Tsai Ing-wen, e outras autoridades da ilha, como o vice-presidente da Assembleia Legislativa, Tsai Chi-chang.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do território disse que a primeira visita de Beer a Taiwan vai permitir ter uma "compreensão profunda sobre o seu desenvolvimento democrático e a sua preocupação com a paz e a estabilidade" e representará uma possibilidade de "explorar o poder da cooperação entre Taiwan e a União Europeia no setor tecnológico".

No ano passado, delegações de parlamentares de países europeus, incluindo França e Lituânia, visitaram a ilha, que também recebeu visitas de representantes do Congresso dos Estados Unidos.

Os EUA são o principal aliado e fornecedor de armas de Taiwan.

Estas visitas são alvo de fortes críticas de Pequim.

Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo governo chinês depois de o Partido Comunista tomar o poder no continente em 1949, assume-se como República da China, e funciona como uma entidade política soberana.

No entanto, Pequim considera Taiwan uma província sua e ameaça usar a força caso a ilha declare independência.

Atualmente, Taiwan mantém relações diplomáticas oficiais com 14 países: Guatemala, Honduras, Cidade do Vaticano, Haiti, Paraguai, Reino de Essuatíni, Tuvalu, Nauru, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, Belize, Ilhas Marshall e Palau.