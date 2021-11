Vice-Presidente dos EUA diz que boas relações com França devem ser protegidas

"Não devemos dar as relações por adquiridas. (...) Estou, sem dúvida, aqui, como representante do meu país e a minha presença é um sinal da prioridade que os Estados Unidos dão à França", disse Harris, durante uma conferência de imprensa em Paris, onde no sábado conclui uma visita de cinco dias.

Harris explicou que o objetivo da sua viagem não foi resolver, de novo, o conflito diplomático entre os dois países, espoletado em setembro passado, depois de a Austrália ter cancelado um contrato de compra de submarinos convencionais franceses para optar por submarinos de propulsão nuclear norte-americanos no âmbito de uma aliança de Defesa com Washington, realizada sem o conhecimento de Paris.

Os Estados Unidos e a França encenaram o fim dessa crise na reunião entre os presidentes Joe Biden e Emmanuel Macron, no final de outubro, em Roma, onde o líder norte-americano admitiu ter agido "desajeitadamente".

Harris disse que na sua reunião com Macron - na quarta-feira, no Palácio do Eliseu - foram discutidos desafios comuns e a importância de dar atenção às parcerias estabelecidas entre os dois países.

"Quando penso nesta relação (bilateral), penso a partir de uma perspetiva histórica. Devemos lembrar-nos da história e lançar as bases para o que vamos fazer no futuro", acrescentou a vice-Presidente.

Harris também reiterou o apoio do seu país à autonomia estratégica da União Europeia na área militar, recordando que a França e os Estados Unidos "têm uma relação de apoio mútuo há muito tempo".

"Entendemos a importância de estarmos presentes", explicou Harris, referindo-se à sua viagem a Paris, durante a qual comemorou, na quinta-feira, o Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial (na qual os dois países foram aliados), e inaugurou, ao lado de Macron, o Fórum de Paris para a Paz.

Hoje, Harris participa ainda numa conferência internacional sobre a Líbia, em Paris.